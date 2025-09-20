ओरेकल की मेटा के साथ 1,760 अरब रुपये के सौदे पर नजर, जानिए क्या है उद्देश्य
क्या है खबर?
सॉफ्टवेयर निर्माता ओरेकल दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा के साथ लगभग 20 अरब डॉलर (करीब 1,760 अरब रुपये) के क्लाउड कंप्यूटिंग सौदे के लिए बातचीत कर रही है। यह उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी की कंप्यूटिंग शक्ति तक तेज पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी मेटा को अपने मौजूदा क्लाउड कंप्यूटिंग प्रदाताओं के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स के प्रशिक्षण और तैनाती के लिए कंप्यूटिंग क्षमता भी प्रदान करेगी।
अनुबंध
OpenAI के बाद हुआ यह सौदा
रॉयटर्स ने जब इस मामले में मेटा और ओरेकल दोनों से संपर्क किया, लेकिन फिलहाल दोनों ने ही इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। यह संभावित सौदा वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट के ठीक एक सप्ताह बाद हुआ है। इसमें OpenAI की ओर से ओरेकल से लगभग 5 वर्षों में 300 अरब डॉलर (करीब 26,400 अरब रुपये) की कंप्यूटिंग पावर खरीदने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की बात कही गई थी।
समझौते
इन कंपनियों के साथ भी किए समझौते
कंपनी ने अमेजन, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने क्लाउड ग्राहकों को नेटिव सेवाओं के साथ-साथ ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की अनुमति देने के लिए समझौते किए हैं। इन साझेदारियों से होने वाला राजस्व पहली तिमाही में सोलह गुना से भी ज्यादा बढ़ा। उसने कहा कि उसे अगले कुछ महीनों में कई अतिरिक्त अरबों डॉलर के ग्राहकों के साथ अनुबंध करने की उम्मीद है। उसके OCI व्यवसाय का बुक राजस्व 500 अरब डॉलर (करीब 44,000 अरब रुपये) से अधिक होगा।