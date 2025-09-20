ओरेकल की मेटा के साथ एक बड़ी डील करने की तैयारी है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ओरेकल की मेटा के साथ 1,760 अरब रुपये के सौदे पर नजर, जानिए क्या है उद्देश्य

क्या है खबर?

सॉफ्टवेयर निर्माता ओरेकल दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा के साथ लगभग 20 अरब डॉलर (करीब 1,760 अरब रुपये) के क्लाउड कंप्यूटिंग सौदे के लिए बातचीत कर रही है। यह उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी की कंप्यूटिंग शक्ति तक तेज पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी मेटा को अपने मौजूदा क्लाउड कंप्यूटिंग प्रदाताओं के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स के प्रशिक्षण और तैनाती के लिए कंप्यूटिंग क्षमता भी प्रदान करेगी।