OpenAI अगले 5 वर्षों में बैकअप सर्वर पर खर्च करीब करेगी 8,800 अरब रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:01 am Sep 20, 202511:01 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे बने रहने के लिए OpenAIOpenAI लगातार बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। कंपनी अगले 5 वर्षों में क्लाउड प्रदाताओं से बैकअप सर्वर किराए पर लेने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर (लगभग 8,800 अरब रुपये) खर्च करने की योजना बना रही है। यह खर्च पहले से अनुमानित 30,000 अरब रुपये के अतिरिक्त होगा, जो 2030 तक क्लाउड सर्वरों पर पहले ही खर्च होने का अनुमान था।