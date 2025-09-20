LOADING...
OpenAI अगले 5 वर्षों में बैकअप सर्वर पर खर्च करीब करेगी 8,800 अरब रुपये 
लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 20, 2025
11:01 am
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे बने रहने के लिए OpenAIOpenAI लगातार बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। कंपनी अगले 5 वर्षों में क्लाउड प्रदाताओं से बैकअप सर्वर किराए पर लेने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर (लगभग 8,800 अरब रुपये) खर्च करने की योजना बना रही है। यह खर्च पहले से अनुमानित 30,000 अरब रुपये के अतिरिक्त होगा, जो 2030 तक क्लाउड सर्वरों पर पहले ही खर्च होने का अनुमान था।

लाभ और उद्देश्य

OpenAI के अधिकारियों का कहना है कि ये सर्वर मुद्रीकरण योग्य हैं और कंपनी को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसका लाभ अनुसंधान और उत्पाद उपयोग में वृद्धि के माध्यम से होगा। इससे AI मॉडल अधिक सक्षम होंगे और नई तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। कंपनी को उम्मीद है कि यह निवेश तकनीकी विकास को तेज करेगा और OpenAI को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

अन्य निवेश भी कर रही OpenAI

कंपनियां आपूर्ति-बाधित कंप्यूटिंग क्षमता को सुरक्षित करने के लिए भारी निवेश कर रही हैं। OpenAI अगले 5 वर्षों में बैकअप सर्वरों सहित सालाना लगभग 7,400 अरब रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। कंपनी ने अभी रॉयटर्स को टिप्पणी नहीं दी। भविष्य में 2029 तक OpenAI अपने AI मॉडल को और मजबूत बनाने के लिए कुल खर्च बढ़ाकर लगभग 10,000 अरब रुपये कर सकती है, जिससे तकनीक और शोध में और वृद्धि संभव होगी।