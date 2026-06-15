सैम ऑल्टमैन की सियोल यात्रा स्थगित, जानिए क्या रहा कारण 

इन कंपनियों के साथ होनी थी ऑल्टमैन बात

ऑल्टमैन को काकाओ की CEO चुंग शिन-ए से मिलने के साथ-साथ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और नेवर के अधिकारियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साझेदारी पर चर्चा करनी थी।

हालांकि, अभी ये मुलाकातें टल गई हैं, लेकिन ChatGPT निर्माता ने साफ किया है कि दक्षिण कोरिया उनके लिए एक बहुत अहम बाजार है। इसकी वजह यह है कि सैमसंग, काकाओ और नेवर जैसी यहां की बड़ी कंपनियां AI के क्षेत्र में जमकर निवेश कर रही हैं।