अमेरिका में इंफोसिस और विप्रो के शेयरों में आई गिरावट, जानिए क्या रही वजह 

असर

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखेगा असर

H1B वीजा कार्यक्रम के अन्य प्रमुख यूजर्स के शेयरों में भी गिरावट देखी गई, जिसमें कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के शेयरों में 4.3 फीसदी और एक्सेंचर के 1.3 फीसदी की गिरावट आई है। यह बदलाव इन कंपनियों के व्यावसायिक मॉडल को प्रभावित कर सकती है, जो विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लाने के लिए वीजा कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसका असर इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो जैसी अन्य कंपनियाें के भारतीय शेयरों पर सोमवार को देखने को मिल सकता है।