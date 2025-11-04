OpenAI ने क्लाउड सर्विस के लिए अमेजन से मिलाया हाथ, जानिए कितने में हुई डील
क्या है खबर?
OpenAI ने एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के लिए आवश्यक क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधन खरीदने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ 7 साल का 38 अरब डॉलर (करीब 3,344 अरब रुपये) का सौदा किया है। इस समझौते से AI कंपनी को अमेजन के वैश्विक डाटा सेंटर्स में लाखों एनवीडिया ग्राफिक्स प्रोसेसर (GPU) तक पहुंच प्राप्त होगी। 2026 के अंत तक पूरी क्षमता ऑनलाइन होने की उम्मीद है, जिससे ChatGPT निर्माता को तेजी से विस्तार करने में मदद मिलेगी।
कारण
इस कारण अमेजन से की साझेदारी
यह डील OpenAI के लिए एक बड़ा बदलाव है, जो वर्षों से पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड पर निर्भर रहा है। साझेदारी का कदम कंपनी की ओर से वित्तपोषण और संचालन में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने स्वामित्व का पुनर्गठन करने के ठीक एक सप्ताह बाद उठाया गया। इस पुनर्गठन ने क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के पहले इनकार के अधिकार को भी समाप्त कर दिया, जिससे AWS के साथ साझेदारी का मार्ग खुला।
उद्देश्य
इस कारण कंप्यूटिंग संसाधनों में निवेश
इस सौदे ने कंप्यूटिंग शक्ति के लिए AI उद्योग की बढ़ती भूख को रेखांकित किया है, क्योंकि कंपनियां ऐसे सिस्टम बनाने की होड़ में हैं, जो मानव बुद्धिमत्ता को टक्कर दे सकें या उससे आगे निकल सकें। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि स्टार्टअप 30 गीगावाट कंप्यूटिंग संसाधन विकसित करने के लिए 1,400 अरब डॉलर (1.23 लाख अरब रुपये) खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।