OpenAI ने क्लाउड सर्विस के लिए अमेजन से मिलाया हाथ, जानिए कितने में हुई डील

क्या है खबर?

OpenAI ने एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के लिए आवश्यक क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधन खरीदने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ 7 साल का 38 अरब डॉलर (करीब 3,344 अरब रुपये) का सौदा किया है। इस समझौते से AI कंपनी को अमेजन के वैश्विक डाटा सेंटर्स में लाखों एनवीडिया ग्राफिक्स प्रोसेसर (GPU) तक पहुंच प्राप्त होगी। 2026 के अंत तक पूरी क्षमता ऑनलाइन होने की उम्मीद है, जिससे ChatGPT निर्माता को तेजी से विस्तार करने में मदद मिलेगी।