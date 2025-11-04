किस उम्र में खरीदना चाहिए स्वास्थ्य बीमा? जानिए क्या है सही वक्त
क्या है खबर?
मौजूदा समय में वित्तीय नियोजन के लिए स्वास्थ्य बीमा बेहद जरूरी हो गया है। खासकर भारत जैसे देश में, जहां चिकित्सा खर्च तेजी से बढ़ रहा है। यह बीमा आपको किसी बीमारी के इलाज के समय होने वाले बड़े खर्च से सुरक्षा देता है। कई लोगों के मन में इस बात को लेकर सवाल पैदा होता है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की सही उम्र क्या है? आइए जानते हैं स्वास्थ्य बीमा खरीदने का सही समय क्या है।
उम्र
कब खरीदें बीमा?
जानकारों के अनुसार, स्वास्थ्य बीमा खरीदने का निर्णय जितना जल्दी लिया जाए, उतना बेहतर होता है। आप 25 साल के हैं और पॉलिसी खरीदने में सक्षम हैं तो देरी नहीं करनी चाहिए। इसका प्रीमियम काफी हद तक आपकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। आप जितने कम उम्र के होंगे, उतने ही स्वस्थ रहने की संभावना होगी और प्रीमियम उतना ही कम होगा। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों का जोखिम बढ़ता जाता है, जिससे प्रीमियम बढ़ जाता है।
कवरेज
बढ़ सकता है कवरेज
जब आप कम उम्र में पॉलिसी खरीदते हैं तो जबरदस्त कवरेज मिलने की संभावना ज्यादा होती है। दरअसल, कंपनियों को कम उम्र वाले ग्राहकों के लिए क्लेम की टेंशन बहुत कम होती है। ऐसे में बीमा कंपनियां कम उम्र वाले लोगों को पॉलिसी में व्यापक कवरेज प्रदान करती हैं। बीमा कंपनियां पहले से चल रही बीमारियों के कवरेज के लिए 2-3 साल का वेटिंग पीरियड रखती हैं। आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए जल्दी कवरेज मिलना शुरू होगा।