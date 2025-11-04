स्वास्थ्य बीमा खरीदने का निर्णय जल्द से जल्द करना सही रहता है

किस उम्र में खरीदना चाहिए स्वास्थ्य बीमा? जानिए क्या है सही वक्त

क्या है खबर?

मौजूदा समय में वित्तीय नियोजन के लिए स्वास्थ्य बीमा बेहद जरूरी हो गया है। खासकर भारत जैसे देश में, जहां चिकित्सा खर्च तेजी से बढ़ रहा है। यह बीमा आपको किसी बीमारी के इलाज के समय होने वाले बड़े खर्च से सुरक्षा देता है। कई लोगों के मन में इस बात को लेकर सवाल पैदा होता है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की सही उम्र क्या है? आइए जानते हैं स्वास्थ्य बीमा खरीदने का सही समय क्या है।