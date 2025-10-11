OpenAI अर्जेंटीना में डाटा सेंटर खोलने पर कर रही विचार, जानिए कितना करेगी निवेश 

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया पर कहा, "हमें स्टारगेट अर्जेंटीना को लॉन्च करने की योजना की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो देश की अग्रणी ऊर्जा कंपनियों में से एक सुर एनर्जी के साथ साझेदारी में एक रोमांचक नई बुनियादी ढांचा परियोजना है।" उन्होंने आगे कहा कि यह लैटिन अमेरिका में पहला स्टारगेट प्रोजेक्ट था, जो प्रतिभा, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा से भरा क्षेत्र है।

साझेदारी

कई कंपनियों के साथ साझेदारी की योजना

इस सप्ताह की शुरुआत में AI कंपनी ने डेवलपर सम्मेलन में नई साझेदारियों का जिक्र किया था, जिसमें स्पॉटिफी, जिलो और मैटल जैसी कंपनियों के साथ कई सहयोगों का खुलासा किया था। साथ ही डेवलपर्स को नए ऐप बनाने में मदद करने के लिए नए टूल्स का सेट भी पेश किया। OpenAI अब 80 करोड़ से अधिक साप्ताहिक ChatGPT यूजर्स और 500 अरब डॉलर (करीब 44,275 अरब रुपये) के मूल्यांकन के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गई है।