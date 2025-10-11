क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट, जानिए क्या है इसकी वजह
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन से आयातित महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके बाद बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 6:10 बजे तक बिटकॉइन 7.60 प्रतिशत गिरकर 1.12 लाख डॉलर (करीब 99 लाख रुपये) पर और एथेरियम 12.24 प्रतिशत गिरकर 3,845 डॉलर (करीब 3.40 लाख रुपये) पर आ गया।
गिरावट
किस क्रिप्टोकरेंसी में कितनी आई गिरावट?
रिपोर्ट के अनुसार, सुबह 6:45 बजे बिटकॉइन 8.40 फीसदी गिरकर 1.11 लाख डॉलर (करीब 98 लाख रुपये) पर आ गया, जबकि बाजार पूंजीकरण भी 8.12 प्रतिशत घटकर 2,230 अरब डॉलर (1.97 लाख अरब रुपये) रह गया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम 15.62 फीसदी गिरकर 3,792 डॉलर पर आ गई, जबकि बाजार पूंजीकरण 13.81 फीसदी गिरकर 456 अरब डॉलर (40,378 अरब रुपये) रह गया। इसके अलावा टीथर में 0.1 फीसदी और बिनेंस कॉइन में 6.6 फीसदी की गिरावट आई है।
कारण
इस कारण आई गिरावट
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की ओर से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय चीन की ओर से दुर्लभ मृदा खनिजों पर निर्यात सीमा लगाने की घोषणा के बाद लगाया गया है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वे दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर चीन के रुख से नाखुश हैं और इसे अत्यंत आक्रामक रुख बताया। ट्रंप ने लिखा, "1 नवंबर से हम चीन के सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाएंगे।"