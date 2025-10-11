क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट, जानिए क्या है इसकी वजह 

गिरावट

किस क्रिप्टोकरेंसी में कितनी आई गिरावट?

रिपोर्ट के अनुसार, सुबह 6:45 बजे बिटकॉइन 8.40 फीसदी गिरकर 1.11 लाख डॉलर (करीब 98 लाख रुपये) पर आ गया, जबकि बाजार पूंजीकरण भी 8.12 प्रतिशत घटकर 2,230 अरब डॉलर (1.97 लाख अरब रुपये) रह गया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम 15.62 फीसदी गिरकर 3,792 डॉलर पर आ गई, जबकि बाजार पूंजीकरण 13.81 फीसदी गिरकर 456 अरब डॉलर (40,378 अरब रुपये) रह गया। इसके अलावा टीथर में 0.1 फीसदी और बिनेंस कॉइन में 6.6 फीसदी की गिरावट आई है।