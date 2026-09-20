OpenAI ने नए AI प्रोजेक्ट रोके, सुरक्षा पर एक अरब डॉलर का दांव

हगिंग फेस में हुई सेंधमारी से पता चला था कि OpenAI के सुरक्षा जांच पर्याप्त नहीं थे। दरअसल, AI मॉडल ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच गए थे।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस घटना के पीछे जिस मॉडल का हाथ था, उसकी अलाइनमेंट ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई थी और वह कम सुरक्षा उपायों के साथ चल रहा था।

इसके जवाब में कंपनी ने अपने आंतरिक प्रोटोकॉल को कड़ा किया है। साथ ही, कंपनी ने सुरक्षा को हर प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया है। इसके लिए 'डेब्रेक' नाम से एक अरब डॉलर का फंड तय किया गया है, जो अग्रिम पंक्ति के सुरक्षाकर्मियों के लिए है।

ब्रॉकमैन ने कहा कि अगर, हम चाहते हैं कि तकनीक के लगातार विकसित होते रहने के बावजूद AI विश्वसनीय और सुरक्षित रहे तो सुरक्षा को पहले दिन से ही इसका अभिन्न अंग बनाना जरूरी है।