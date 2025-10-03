अडाणी समूह पर 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

आयकर विभाग ने अडाणी समूह पर 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जानिए कारण

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:54 pm Oct 03, 202506:54 pm

क्या है खबर?

आयकर विभाग ने अडाणी समूह की सीमेंट कंपनी ACC लिमिटेड पर कुल 23.07 करोड़ रुपये के 2 अलग-अलग जुर्माने लगाए हैं। कंपनी ने कहा कि वह इन जुर्मानों का अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विरोध करेगी और साथ ही जुर्माने की मांगों पर रोक लगाने की भी मांग करेगी। ACC ने बताया कि इन जुर्मानों का कंपनी की वित्तीय गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह आदेश 1 अक्टूबर, 2025 को उन्हें प्राप्त हुए।