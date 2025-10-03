आयकर विभाग ने अडाणी समूह पर 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जानिए कारण
क्या है खबर?
आयकर विभाग ने अडाणी समूह की सीमेंट कंपनी ACC लिमिटेड पर कुल 23.07 करोड़ रुपये के 2 अलग-अलग जुर्माने लगाए हैं। कंपनी ने कहा कि वह इन जुर्मानों का अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विरोध करेगी और साथ ही जुर्माने की मांगों पर रोक लगाने की भी मांग करेगी। ACC ने बताया कि इन जुर्मानों का कंपनी की वित्तीय गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह आदेश 1 अक्टूबर, 2025 को उन्हें प्राप्त हुए।
वजह
क्यों लगा जुर्माना?
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उस वर्ष कंपनी ने कथित तौर पर आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया था। वहीं, आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि आय कम दिखाई गई थी। विभाग ने संबंधित वर्षों में किए गए खर्चों को अस्वीकार करने और समायोजन पर आधारित कर प्रभाव के आधार पर ये जुर्माने निर्धारित किए।
विवरण
अन्य जानकारी और वित्तीय विवरण
ACC, अंबुजा सीमेंट की सहायक कंपनी है, जिसे सितंबर 2022 में अडाणी समूह ने 6.4 अरब डॉलर (लगभग 600 अरब रुपये) में अधिग्रहित किया था। जुर्माने की अवधि उस समय की है जब कंपनी अडाणी समूह का हिस्सा नहीं थी। नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में ACC का परिचालन राजस्व 21,762 करोड़ रुपये रहा और सीमेंट की बिक्री 3.9 करोड़ टन हुई। कंपनी ने जुर्माने पर रोक की भी मांग की है।