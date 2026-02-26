OpenAI इंजीनियर ने छोड़ी नौकरी, बताया काम से मानसिक स्वास्थ्य पढ़ रहा था खतरनाक प्रभाव

OpenAI इंजीनियर ने छोड़ी नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:59 pm Feb 26, 202605:59 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के एक इंजीनियर ने अपनी कंपनी छोड़ दी है। कर्मचारी ने स्थिति के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले भयानक और खतरनाक प्रभावों को प्रमुख कारण बताया है। टेक्निकल स्टाफ के सदस्य हियू फाम ने कहा कि तेज रफ्तार और भारी काम के दबाव ने उन्हें थका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि अब वह अपने परिवार के साथ वियतनाम जाकर स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे।