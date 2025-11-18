बिटकॉइन की कीमत 80 लाख रुपये के नीचे गिरी, जानिए वजह
क्या है खबर?
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के दाम 90,000 डॉलर (करीब 80 लाख रुपये) से नीचे गिर गए, जो अप्रैल के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। इस गिरावट ने 2025 के लिए क्रिप्टोकरेंसी के लाभ को खत्म कर दिया, यानी इस साल जो बढ़त मिली थी वो फिर से गिर गई। बता दें, बिटकॉइन की कीमत 1 जनवरी, 2025 को भी 80 लाख रुपये प्रति बिटकॉइन के करीब ही थी।
कारण
गिरावट की यह मानी जा रही वजह
गिरावट की वजह दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना का पुनर्मूल्यांकन और शेयर बाजारों में गिरावट के कारण निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता कम होना है। मोनार्क एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग पार्टनर शिलियांग टैंग ने कहा, "फेड द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना 50 फीसदी से कम होने के साथ बिटकॉइन में 1 लाख डॉलर (88 लाख रुपये) के महत्वपूर्ण स्तर को खोने के बाद क्रिप्टो बाजार में गिरावट जारी है।"
रिकॉर्ड
अप्रैल में इतनी आई थी गिरावट
बिटकॉइन में पिछली बार अप्रैल में भारी गिरावट देखने को मिली थी। उस दौरान कीमत 74,400 डॉलर (करीब 65 लाख रुपये) के निचले स्तर पर पहुंच गई। गिरावट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने की अपनी प्रारंभिक योजना के कारण दुनियाभर के वित्तीय बाजारों में आए भूचाल के कारण हुआ था। यह उलटफेर बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच हुआ है, जिसमें ब्याज दर नीति को लेकर नई चिंताएं और सट्टा बाजारों में मूल्यांकन में वृद्धि शामिल है।