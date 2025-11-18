बिटकॉइन की कीमत 80 लाख रुपये के नीचे गिरी, जानिए वजह 

कारण

गिरावट की यह मानी जा रही वजह

गिरावट की वजह दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना का पुनर्मूल्यांकन और शेयर बाजारों में गिरावट के कारण निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता कम होना है। मोनार्क एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग पार्टनर शिलियांग टैंग ने कहा, "फेड द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना 50 फीसदी से कम होने के साथ बिटकॉइन में 1 लाख डॉलर (88 लाख रुपये) के महत्वपूर्ण स्तर को खोने के बाद क्रिप्टो बाजार में गिरावट जारी है।"