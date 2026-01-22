OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने नए निवेश के लिए निवेशकों से की मुलाकात

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI एक नए निवेश की तलाश में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन मिडिल ईस्ट के बड़े निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। इस निवेश दौर में OpenAI कम से कम 50 अरब डॉलर (लगभग 4,600 अरब रुपये) जुटाने की तैयारी में है। बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा निजी AI निवेश दौर माना जा रहा है।

लक्ष्य 750 से 830 अरब डॉलर तक मूल्यांकन का लक्ष्य रिपोर्ट में बताया गया है कि OpenAI इस नए निवेश दौर में 750 से 830 अरब डॉलर (लगभग 68,000-78,000 अरब रुपये) के मूल्यांकन पर फंड जुटाना चाहती है। इस रकम का इस्तेमाल नए AI सिस्टम, महंगे कंप्यूटर चिप्स, बड़े डाटा सेंटर और तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती पर किया जाएगा। कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल मुनाफे में नहीं है। बढ़ती लागत को संभालने के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाना कंपनी के लिए जरूरी हो गया है।

साझेदारियां मिडिल ईस्ट और बड़ी साझेदारियां ऑल्टमैन हाल ही में मिडिल ईस्ट गए थे, जहां उन्होंने अबू धाबी के सरकारी निवेश फंड समेत कई बड़े निवेशकों से मुलाकात की थी। OpenAI पहले भी इस क्षेत्र से फंडिंग हासिल कर चुकी है। कंपनी ने यूएई की निवेश फर्म MGX से पैसा जुटाया है और G42 के साथ मिलकर वहां एक बड़ा डाटा सेंटर बनाने की साझेदारी की है। कई अन्य AI कंपनियां भी अब मिडिल ईस्ट के निवेशकों की ओर देख रही हैं।

