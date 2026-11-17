प्रज्ञा मिश्रा अक्टूबर, 2025 से OpenAI में भारत के लिए रणनीति और वैश्विक मामलों की प्रमुख के तौर पर काम कर रही थीं। 17 नवंबर को कंपनी ने ऐलान किया कि अब वे भारत और दक्षिण एशिया के लिए कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगी। वे पार्टनरशिप बनाने, कंपनी के टूल्स को ज्यादा सुलभ बनाने और इस क्षेत्र के उद्योगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करने पर काम करेंगी।

एक लिंक्डइन पोस्ट में मिश्रा ने कहा कि AI के फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, इसमें भारत की अहम भूमिका है।