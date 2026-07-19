5 पैसा कैपिटल ने पेश की ChatGPT ब्रोकरेज की सुविधा

अब निवेशक AI से सीधे बात करके अपनी पसंद के मुताबिक निवेश से जुड़ी सलाह ले पाएंगे। इतना ही नहीं, वे अपने पोर्टफोलियो को भी रीयल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।

5 पैसा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गौरव सेठ का कहना है कि यह साझेदारी निवेशकों की जरूरतों को समझने और OpenAI की आधुनिक तकनीक को साथ लाकर एक बेहतर अनुभव देने में मदद करेगी।

आने वाले समय में 5 पैसा की योजना है कि वह ChatGPT के और भी व्यापक फीचर्स जोड़े हैं, जिससे निवेशक आसानी से नए मौकों की तलाश कर पाएंगे और अपने निवेश को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे। सबसे जरूरी बात, आपका फैसला हमेशा आपके हाथ में रहेगा।