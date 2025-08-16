OpenAI ने भी दिखाई गूगल क्रोम को खरीदने में रुचि, सैम ऑल्टमैन ने की पुष्टि 

गूगल के ब्राउजर क्रोम को खरीदने की चर्चाएं जोरों पर है और इसके लिए कई कंपनियां बोली लगा रही हैं। जल्द ही इनमें OpenAI का नाम जुड़ सकता है। कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने पुष्टि की है कि अगर अमेरिकी सरकार गूगल को अपना ब्राउजर बेचने के लिए मजबूर करती है तो उनकी कंपनी इसे खरीदने में रुचि रखती है। उन्होंने यह मंशा पेरप्लेक्सिटी की ओर से क्रोम खरीदने की पेशकश करने के कुछ दिन बाद व्यक्त की है।

बयान क्रोम खरीदने को लेकर क्या बोले ऑल्टमैन? टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, सैम ऑल्टमैन ने कहा, "यदि गूगल क्रोम वास्तव में बिकने वाला है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए।" OpenAI के CEO ने आगे कहा, "क्या यह वाकई बिकेगा? मुझे लगा था कि ऐसा नहीं होगा।" दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह स्टार्टअप अपना खुद का AI ब्राउजर बना रहा है। ऑल्टमैन ने पुष्टि की कि कंपनी ChatGPT के अलावा कई एप्लिकेशन पर भी काम कर रही है।

सोशल मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ला सकती है कंपनी ऑल्टमैन ने यह भी कहा कि OpenAI एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की खोज में रुचि रखता है। उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर AI के इस्तेमाल के तरीके में उनके लिए कुछ भी प्रेरणादायक नहीं है। कंपनी चाहती है कि क्या AI के साथ एक बेहतर सोशल अनुभव बनाना संभव है या नहीं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि कंपनी एलन मस्क के न्यूरालिंक से मुकाबला करने के लिए मर्ज लैब्स नामक न्यूरल इंटरफेस स्टार्टअप का समर्थन करेगी।