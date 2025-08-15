LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / 2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टैबलेट बाजार में जबरदस्त उछाल, ऐपल रही सबसे आगे
2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टैबलेट बाजार में जबरदस्त उछाल, ऐपल रही सबसे आगे
इस तेजी में 5G कनेक्टिविटी वाले टैबलेट का अहम योगदान रहा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टैबलेट बाजार में जबरदस्त उछाल, ऐपल रही सबसे आगे

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 15, 2025
07:28 pm
क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल स्मार्टफोन के साथ-साथ अब टैबलेट सेगमेंट में भी बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। साइबरमीडिया रिसर्च के अनुसार, 2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टैबलेट बाजार में सालाना 20 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तेजी में 5G कनेक्टिविटी वाले टैबलेट का अहम योगदान रहा, जिनकी शिपमेंट 95 प्रतिशत बढ़ी। ऐपल 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रही और नई आईपपैड 11 सीरीज से मजबूत बिक्री दर्ज की।

प्रदर्शन 

सैमसंग, लेनोवो, शाओमी और वनप्लस का प्रदर्शन 

सैमसंग 27 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही, जिसमें गैलेक्सी टैब A9 प्लस 5G की 81 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रमुख रही। लेनोवो ने 16 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, जिसे टैब K11 और आइडियापैड प्रो सीरीज ने मजबूती दी। शाओमी ने 86 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 15 प्रतिशत हिस्सेदारी पाई, जिसमें शाओमी पैड 7 की बड़ी भूमिका रही। वहीं वनप्लस ने 95 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की और 6 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाई।

 रुझान 

मांग के 2 प्रमुख रुझान उभरे

CMT की वरिष्ठ विश्लेषक मेनका कुमारी के मुताबिक, भारत में टैबलेट बाजार का उछाल 2 दिशाओं में बढ़ रहा है। एक ओर छात्रों, गिग वर्कर्स और बजट खरीदारों के लिए किफायती व मूल्य-फॉर-मनी डिवाइस की मांग बढ़ रही है। दूसरी ओर पेशेवर वर्ग में ऐसे प्रीमियम मॉडल लोकप्रिय हो रहे हैं, जो बेहतर सुरक्षा, उच्च प्रदर्शन और आसान एकीकरण प्रदान करते हैं। यह रुझान भविष्य में बाजार की दिशा तय कर सकता है।