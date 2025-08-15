इस तेजी में 5G कनेक्टिविटी वाले टैबलेट का अहम योगदान रहा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टैबलेट बाजार में जबरदस्त उछाल, ऐपल रही सबसे आगे

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:28 pm Aug 15, 202507:28 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल स्मार्टफोन के साथ-साथ अब टैबलेट सेगमेंट में भी बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। साइबरमीडिया रिसर्च के अनुसार, 2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टैबलेट बाजार में सालाना 20 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तेजी में 5G कनेक्टिविटी वाले टैबलेट का अहम योगदान रहा, जिनकी शिपमेंट 95 प्रतिशत बढ़ी। ऐपल 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रही और नई आईपपैड 11 सीरीज से मजबूत बिक्री दर्ज की।