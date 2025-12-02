OpenAI ने निजी इक्विटी कंपनी थ्राइव होल्डिंग्स में हासिल की हिस्सेदारी, क्या होगा इससे लाभ?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI प्राइवेट इक्विटी फर्म थ्राइव होल्डिंग्स में हिस्सेदारी हासिल कर रही है, जिसकी पेरेंट कंपनी थ्राइव कैपिटल पहले से उसका बड़ा निवेशक है। इस सौदे में OpenAI ने कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि थ्राइव होल्डिंग्स की कंपनियों को अपने कर्मचारी, मॉडल और सर्विस देने पर सहमति जताई है। रिपोर्टों के अनुसार, भविष्य में OpenAI को थ्राइव होल्डिंग्स के मुनाफे से हिस्सा भी मिल सकता है, जिससे यह सौदा चर्चा में है।
फायदा
OpenAI को इससे क्या फायदा मिलेगा?
इस साझेदारी से OpenAI को थ्राइव होल्डिंग्स की कंपनियों के बड़े डाटा तक पहुंच मिलेगी, जो उसके AI मॉडल को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। डाटा मिलने से AI मॉडल तेज, सटीक और ज्यादा उपयोगी बन सकते हैं। साथ ही, OpenAI को आगे चलकर थ्राइव होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो वाली कंपनियों में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। यह सौदा उसके तकनीकी और व्यावसायिक दोनों विकास के लिए फायदेमंद मानी जा रही है।
क्षेत्र
साझेदारी किन क्षेत्रों पर फोकस करेगी?
ये दोनों कंपनियां मिलकर IT सर्विस और अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों पर काम करेंगी, जहां रोजाना भारी मात्रा में डाटा और नियम आधारित काम होता है। इसका उद्देश्य है कि AI की मदद से इन प्रक्रियाओं को तेज, सटीक और कम खर्चीला बनाया जाए। थ्राइव होल्डिंग्स के CEO जोशुआ कुशनर ने कहा कि AI इंडस्ट्री को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बदलेगा और विशेषज्ञ अपने क्षेत्रों को नई दिशा देंगे।
उम्मीद
आगे और भी ऐसी साझेदारियों की उम्मीद
रिपोर्टों के अनुसार, थ्राइव होल्डिंग्स का लक्ष्य कई IT और अकाउंटिंग कंपनियां खरीदकर उन्हें AI की मदद से पूरी तरह बदलना है। इस डील के तहत OpenAI को इन कंपनियों के डाटा का उपयोग करने का अधिकार मिलेगा। OpenAI इस सहयोग को अपनी बड़ी रणनीति का हिस्सा मानता है और प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री के साथ और भी समझौते करने की तैयारी में है। कंपनी के COO ब्रैड लाइटकैप ने इसे भविष्य की कई नई AI डील्स की शुरुआत बताया है।