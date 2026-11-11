OpenAI ने AI ट्रैवल स्टार्टअप ओडेसिया को खरीदा

OpenAI ने AI ट्रैवल स्टार्टअप ओडेसिया को खरीदा, संस्थापक फ्रांसिस डेविडसन कंपनी से जुड़े

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:25 pm Nov 11, 202603:25 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने ओडेसिया नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ट्रैवल स्टार्टअप को खरीद लिया है। कंपनी के संस्थापक फ्रांसिस डेविडसन ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि वह अब OpenAI की टीम का हिस्सा बन गए हैं और यात्रा से जुड़ी तकनीक को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। हालांकि, इस सौदे की आर्थिक जानकारी सामने नहीं आई है। OpenAI ने भी फिलहाल यात्रा से जुड़े किसी नए उत्पाद या योजना की घोषणा नहीं की है।