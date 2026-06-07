बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तेल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं निर्यातक देश बिज़नेस Jun 07, 2026

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) और उसके साथी देश OPEC+ रविवार को अपने तेल उत्पादन के लक्ष्य में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव से दुनियाभर में तेल आपूर्ति की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। इस तनाव के चलते, तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माने जाने वाले हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाएं आ रही हैं।

इसी बीच, करीब 60 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी OPEC को छोड़ दिया है। ऐसे में सऊदी अरब जैसे देशों को तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।