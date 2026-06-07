बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तेल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं निर्यातक देश 

बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तेल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं निर्यातक देश
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) और उसके साथी देश OPEC+ रविवार को अपने तेल उत्पादन के लक्ष्य में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव से दुनियाभर में तेल आपूर्ति की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। इस तनाव के चलते, तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माने जाने वाले हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाएं आ रही हैं।
इसी बीच, करीब 60 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी OPEC को छोड़ दिया है। ऐसे में सऊदी अरब जैसे देशों को तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
OPEC+ का अप्रैल का उत्पादन 33.19 मिलियन बैरल प्रतिदिन
हाल ही में OPEC+ ने अप्रैल से जून के बीच उत्पादन कोटा को लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाया था, लेकिन इसके बावजूद उनका वास्तविक उत्पादन काफी कम हो गया है।
अप्रैल में औसत उत्पादन सिर्फ 331.9 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जबकि फरवरी में यह 427.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो कि मौजूदा आंकड़ों से काफी ज्यादा था।
अब इस रविवार को सऊदी अरब, रूस और कुवैत जैसे 7 प्रमुख सदस्य देशों से उम्मीद की जा रही है कि वे जुलाई के लिए एक और उत्पादन वृद्धि पर मुहर लगा सकते हैं।