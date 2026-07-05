मध्य पूर्व में शांति के बाद OPEC+ देशों की तेल का उत्पादन बढ़ाने की योजना

होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से तेल का निर्यात बहाल

ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल गया है। इससे जरूरी समुद्री यातायात बहाल हो गया है और तेल निर्यात में आ रही दिक्कतें भी कम हुई हैं।

हालांकि, जानकारों का कहना है कि बंद पड़े उत्पादन को दोबारा शुरू करने में समय लगेगा, इसलिए फिलहाल तेल की कीमतें कम रह सकती हैं।

दूसरी तरफ, OPEC+ के अंदरूनी मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। इसमें इराक द्वारा अपने पिछले नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादा उत्पादन कोटा की मांग शामिल है।