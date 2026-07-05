मध्य पूर्व में शांति के बाद OPEC+ देशों की तेल का उत्पादन बढ़ाने की योजना
ओपेक प्लस (OPEC+) देशों में सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये देश मध्य पूर्व में कई महीनों से जारी संघर्ष के कारण तेल उत्पादन में आई बाधाओं के बाद अगस्त में इसे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। उम्मीद है कि यह समूह रविवार (5 जुलाई) को अपनी ऑनलाइन बैठक में हर दिन 1.88 लाख बैरल की बढ़ोतरी को मंजूरी दे देगा।
OPEC+ में ओपेक देशों के साथ-साथ 10 अतिरिक्त गैर-ओपेक तेल निर्यातक देश शामिल हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से तेल का निर्यात बहाल
ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल गया है। इससे जरूरी समुद्री यातायात बहाल हो गया है और तेल निर्यात में आ रही दिक्कतें भी कम हुई हैं।
हालांकि, जानकारों का कहना है कि बंद पड़े उत्पादन को दोबारा शुरू करने में समय लगेगा, इसलिए फिलहाल तेल की कीमतें कम रह सकती हैं।
दूसरी तरफ, OPEC+ के अंदरूनी मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। इसमें इराक द्वारा अपने पिछले नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादा उत्पादन कोटा की मांग शामिल है।