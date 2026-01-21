क्या वनप्लस कंपनी होगी बंद? कंपनी के CEO ने बताई सच्चाई

वनप्लस को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें सामने आईं, जिनसे टेक इंडस्ट्री में हलचल मच गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जानी-मानी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस अपना कारोबार बंद कर सकती है। रिपोर्ट में बिक्री में गिरावट, कुछ डिवाइस रद्द होने और अंदरूनी सूत्रों का हवाला दिया गया। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, जिसके बाद यूजर्स और कंपनी से जुड़े लोगों के बीच चिंता और भ्रम की स्थिति बन गई।

प्रतिक्रिया CEO ने अफवाहों पर दी प्रतिक्रिया इन खबरों के बाद वनप्लस इंडिया के CEO रॉबिन लियू ने सामने आकर स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि कंपनी का कामकाज पूरी तरह सामान्य है और बंद होने की बातें गलत हैं। लियू के मुताबिक वनप्लस पहले की तरह अपने बिजनेस ऑपरेशन चला रहा है और आगे भी ऐसा ही करेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि कंपनी किसी तरह की परेशानी में नहीं है और सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं।

संदेश सोशल मीडिया पर दिया साफ संदेश रॉबिन लियू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इन दावों को खारिज किया है। उन्होंने लिखा कि वनप्लस इंडिया को लेकर जो भी गलत जानकारी फैलाई जा रही है, वह सच नहीं है। पोस्ट के साथ साझा की गई तस्वीर में भी साफ लिखा था कि बिना पुष्टि वाली रिपोर्टें झूठी हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अफवाहों पर भरोसा न करें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

अपील स्टेकहोल्डर्स और यूजर्स से अपील लियू ने अपने बयान में ग्राहकों, पार्टनर्स और निवेशकों से अपील की है कि वे किसी भी खबर को साझा करने से पहले हमेशा उसकी पुष्टि जरुर करें। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसका बिजनेस पूरी तरह स्थिर है और भविष्य की योजनाओं पर काम जारी है। इस स्पष्टीकरण के बाद माना जा रहा है कि वनप्लस को लेकर फैला भ्रम धीरे-धीरे खत्म होगा और यूजर्स का भरोसा बना रहेगा।

