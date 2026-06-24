सेमीकंडक्टर शेयरों में गिरावट से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10 फीसदी गिरा

विदेशी शेयर बाजार में भी गिरावट

निफ्टी में टेक महिंद्रा, अडाणी एंटरप्राइजेज और इंफोसिस सबसे ज्यादा लाभ वाले शेयर रहे। दूसरी ओर, बजाज ऑटो, हिंडाल्को और भारती एयरटेल को नुकसान उठाना पड़ा।

दुनियाभर के बाजारों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट के कारण दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10 फीसदी लुढ़क गया। इसके साथ ही, जापान का निक्केई और अमेरिका का नैस्डैक भी गिरे। हालांकि, भारतीय बाज़ारों में स्थिरता बनी रही।

कच्चे तेल का दाम कम होने और विदेशी निवेशकों की निकासी धीमी होने से बाजार को सहारा मिला। इसके बावजूद वीके विजयकुमार जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून में अगर, बारिश कम होती है तो इसका असर ग्रामीण आय और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (FMCG) जैसे सेक्टरों पर पड़ सकता है।