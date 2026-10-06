बैंकिंग शेयरों की चमक और वैश्विक संकेतों से सेंसेक्स 72,500 के पार

आज बैंकिंग शेयरों ने खूब चमक बिखेरी। एक्सिस बैंक का शेयर 1.4 फीसदी चढा, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 2.6 फीसदी का उछाल आया। दरअसल, दोनों बैंकों ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में बताया है कि उनके तिमाही एडवांस (कर्ज) और डिपॉजिट (जमा) में अच्छी बढोतरी हुई है।

वैश्विक बाजारों की बात करें तो उन्हें अमेरिकी टेक शेयरों में उछाल और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मजबूती मिली। इसी बीच, एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में भी मामूली तेजी दर्ज की गई।

अमेरिका में स्टॉक फ्यूचर्स ने हल्की बढत दिखाई, लेकिन ट्रेजरी यील्ड ज्यादा होने के कारण निवेशक अभी भी शेयर बाजारों को लेकर सावधानी बरत रहे हैं।