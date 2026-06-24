निफ्टी IT इंडेक्स में आया उछाल, टेक महिंद्रा के शेयर 2.6 फीसदी बढ़े

जेपी मॉर्गन ने इन कंपनियों की घटाई रेटिंग

जेपी मॉर्गन ने HCL टेक, विप्रो और टाटा टेक्नोलॉजीज की रेटिंग घटा दी है। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी चिंता बताई है कि कंपनियां अब पारंपरिक IT सेवाओं के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निवेश कर रही हैं।

इस वजह से ब्रोकरेज हाउस ने इन शेयरों के लिए अपने टारगेट प्राइस भी कम कर दिए हैं। उनका मानना है कि यह बदलाव आने वाले समय में भारत के IT सेक्टर की वृद्धि को धीमा कर सकता है। जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा कि अब कंपनियों के टेक्नोलॉजी बजट AI और क्लाउड से जुड़े निवेश की तरफ ज्यादा जा रहे हैं।