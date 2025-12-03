ओला ने बंद की फूड डिलीवरी सर्विस, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
लोकप्रिय राइड-हेलिंग कंपनी ओला ने अपनी फूड डिलीवरी सेर्विस ओला फूड्स को बंद कर दिया है। यह निर्णय सॉफ्टबैंक समर्थित कंपनी द्वारा व्यापक पुनर्गठन प्रयास के तहत लिया है। यह सर्विस सितंबर, 2023 में सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ साझेदारी के तहत शुरू की गई थी। अब इसे मुख्य ओला ऐप से हटा दिया गया है और ONDC के माध्यम से ऑर्डर भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।
शुरुआत
कब हुई थी सर्विस की शुरुआत?
ओला फूड्स को 2019 में एक क्लाउड-किचन बिजनेस के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें इन-हाउस ब्रांड और ओला के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से डिलीवरी शामिल थी। दिसंबर, 2024 तक इस सर्विस का विस्तार 100 शहरों तक कर दिया गया। पिछले एक साल में ONDC पर मॉडल के विस्तार के बावजूद ऑर्डर की मात्रा सीमित रही। यह भारत में फूड डिलीवरी और क्लाउड-किचन क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जिसमें स्विगी और जोमैटो का दबदबा है।
अनिश्चितता
सर्विस दोबारा शुरू होने पर अनिश्चितता
ओला फ़ूड्स का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वह इस सर्विस को फिर से शुरू करेगी या इस श्रेणी से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी। मनीकंट्रोल के अनुसार, यह निर्णय कंपनी की ओर से पोर्टफोलियो पुनर्गठन और गैर-प्रमुख व्यवसायों के पुनर्मूल्यांकन के बीच लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि अधिकांश गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं, जो ओला की व्यावसायिक रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है।