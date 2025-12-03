ओला ने बंद की फूड डिलीवरी सर्विस, जानिए क्या है कारण 

शुरुआत

कब हुई थी सर्विस की शुरुआत?

ओला फूड्स को 2019 में एक क्लाउड-किचन बिजनेस के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें इन-हाउस ब्रांड और ओला के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से डिलीवरी शामिल थी। दिसंबर, 2024 तक इस सर्विस का विस्तार 100 शहरों तक कर दिया गया। पिछले एक साल में ONDC पर मॉडल के विस्तार के बावजूद ऑर्डर की मात्रा सीमित रही। यह भारत में फूड डिलीवरी और क्लाउड-किचन क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जिसमें स्विगी और जोमैटो का दबदबा है।