ओला इलेक्ट्रिक के CFO के इस्तीफे के बाद शेयरों को लगा झटका, 8 फीसदी की गिरावट
क्या है खबर?
ओला इलेक्ट्रिक ने अपने शीर्ष प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव करते हुए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) हरीश अबीचंदानी के इस्तीफे की घोषणा की है। उनकी जगह दीपक रस्तोगी को नया CFO नियुक्त किया गया है। इसके बाद कंपनी के शेयर NSE पर दोपहर 1:40 बजे लगभग 8 फीसदी गिरकर 32.89 रुपये पर आ गए। अबीचंदानी नवंबर, 2023 से ओला इलेक्ट्रिक के साथ जुड़े हुए थे और 2024 में कंपनी की सफल सार्वजनिक लिस्टिंग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
कारण
इस्तीफे के पीछे बताई यह वजह
19 जनवरी को लिखे अपने इस्तीफे में अबीचंदानी ने अपने फैसले के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग देने के लिए ओला की पूरी टीम और बोर्ड को धन्यवाद दिया। 2024 में सफल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक को बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कंपनी को पिछले साल नवंबर में राजस्व पूर्वानुमान में कटौती करनी पड़ी थी।
गिरावट
लगातार 10 सत्रों से आ रही गिरावट
कंपनी के शेयर लगातार 10वें सत्र में गिरे। इस दौरान इनमें 24 प्रतिशत की गिरावट आई। इस वर्ष शेयरों में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। ओला इलेक्ट्रिक का कुल बाजार पूंजीकरण 14,736 करोड़ रुपये है। भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बिक्री वृद्धि में मंदी के कारण इसके शेयरों में IPO के बाद से उतार-चढ़ाव देखा गया है।