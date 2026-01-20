ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 8 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है

ओला इलेक्ट्रिक के CFO के इस्तीफे के बाद शेयरों को लगा झटका, 8 फीसदी की गिरावट

क्या है खबर?

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने शीर्ष प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव करते हुए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) हरीश अबीचंदानी के इस्तीफे की घोषणा की है। उनकी जगह दीपक रस्तोगी को नया CFO नियुक्त किया गया है। इसके बाद कंपनी के शेयर NSE पर दोपहर 1:40 बजे लगभग 8 फीसदी गिरकर 32.89 रुपये पर आ गए। अबीचंदानी नवंबर, 2023 से ओला इलेक्ट्रिक के साथ जुड़े हुए थे और 2024 में कंपनी की सफल सार्वजनिक लिस्टिंग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।