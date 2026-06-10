अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में उछाल, सोना-चांदी में गिरावट बिज़नेस Jun 10, 2026

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा ईरानी ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों और अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार कम होने की खबर ने इस उछाल को और तेज कर दिया।

ब्रेंट क्रूड 92.29 डॉलर (करीब 8,750 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 88.97 डॉलर (करीब 8,450 रुपये) तक पहुंच गया।

दूसरी ओर, सोने की चमक फीकी पड़ी और यह 1.4 फीसदी की गिरावट के साथ मार्च के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया।