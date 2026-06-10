अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में उछाल, सोना-चांदी में गिरावट 

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में उछाल, सोना-चांदी में गिरावट
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा ईरानी ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों और अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार कम होने की खबर ने इस उछाल को और तेज कर दिया।
ब्रेंट क्रूड 92.29 डॉलर (करीब 8,750 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 88.97 डॉलर (करीब 8,450 रुपये) तक पहुंच गया।
दूसरी ओर, सोने की चमक फीकी पड़ी और यह 1.4 फीसदी की गिरावट के साथ मार्च के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया।
कीमतों में उतार-चढ़ाव के पीछे यह रही वजह
अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने की खबरों ने तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से टकराव की आशंकाएं गहरा गई हैं।
इस घटना का असर सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि दूसरी कीमती धातुओं पर भी दिखा। चांदी 0.6 फीसदी फिसल गई, जबकि प्लैटिनम और पैलेडियम की कीमतों में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।
अमेरिकी डॉलर फिलहाल स्थिर बना हुआ है क्योंकि बाजार के जानकार महंगाई के अहम आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति का अंदाजा लग सकता है।