होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट से फिर उछले कच्चे तेल के दाम बिज़नेस Jul 13, 2026

कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार (13 जुलाई) को तेजी देखी गई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए संघर्षों के कारण दुनियाभर में तेल आपूर्ति के मुख्य मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति में बाधा आने की आशंका बढ़ गई है। इसी चिंता के चलते ब्रेंट क्रूड का भाव 4 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़कर 79.50 डॉलर (करीब 7,500 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गया।, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 74.20 डॉलर (करीब 7,000 रुपये) प्रति बैरल पर जा पहुंचा।

केवल तेल ही नहीं, सप्ताहांत के बाद बाजारों के खुलने पर यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतें भी चढ़ गईं।