एनवीडिया की अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कोलेट क्रेस काफी उम्मीदों से भरी हैं। उन्होंने अनुमान जताया है कि कंपनी की कमाई वित्त वर्ष 2028 तक 75 फीसदी बढ़ेगी।

क्रेस के इस आशावादी बयान से दूसरे एशियाई बाजारों में भी तेजी आई। जापान को छोड़कर MSCI एशिया-प्रशांत इंडेक्स 0.9 फीसदी ऊपर चढ़ा और जापान का निक्केई भी हल्का ऊपर आया।

इसी बीच, AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक एक बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है, जो बताता है कि AI में निवेशकों की रुचि बिल्कुल कम नहीं हुई है।

एनवीडिया के इन अनुमानों में चीन को बेचे जाने वाले डाटा सेंटर चिप्स की बिक्री शामिल नहीं की गई है। यह दिखाता है कि कैसे दुनियाभर की राजनीति इस समय टेक कंपनियों की योजनाओं को प्रभावित कर रही है।