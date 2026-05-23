एनवीडिया ने CPU बाजार के पूर्वानुमान में चीन को भी किया शामिल
एनवीडिया ने हाल ही में 200 अरब डॉलर (करीब 18,000 अरब रुपये) के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) बाजार का अपना अनुमान पेश किया है और इसमें चीन को भी शामिल किया गया है।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने साफ कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम्स की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब सिर्फ GPU से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि CPU की अहमियत भी काफी बढ़ गई है।
यह खबर ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी तनाव अभी भी गहराया हुआ है। हुआंग ने यह जानकारी अगले महीने ताइपेई में होने वाले कंप्यूटैक्स ट्रेड शो से ठीक पहले साझा की है।
अमेरिका ने H200 को मंजूरी दी
एनवीडिया को चीन में अपने H200 AI चिप्स बेचने के लिए अमेरिका से मंजूरी मिल गई है, लेकिन चीनी अधिकारियों की हरी झंडी मिलने तक शिपमेंट रोक दिए गए हैं।
हुआंग ने चीन को बहुत बड़ा बाजार बताया है और कहा कि यह एनवीडिया के भविष्य के लिए बेहद अहम है।
इसके अलावा, वह ताइवान की कंपनी TSMC से भी मिल रहे हैं, जो AI को ताकत देने वाले कई एडवांस्ड सेमीकंडक्टर बनाती है।