एनवीडिया ने CPU बाजार के पूर्वानुमान में चीन को भी किया शामिल बिज़नेस May 23, 2026

एनवीडिया ने हाल ही में 200 अरब डॉलर (करीब 18,000 अरब रुपये) के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) बाजार का अपना अनुमान पेश किया है और इसमें चीन को भी शामिल किया गया है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने साफ कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम्स की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब सिर्फ GPU से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि CPU की अहमियत भी काफी बढ़ गई है।

यह खबर ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी तनाव अभी भी गहराया हुआ है। हुआंग ने यह जानकारी अगले महीने ताइपेई में होने वाले कंप्यूटैक्स ट्रेड शो से ठीक पहले साझा की है।