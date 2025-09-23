एनवीडिया अगली पीढ़ी की AI के लिए OpenAI में करीब 8,800 अरब रुपये का करेगी निवेश

चिप निर्माता दिग्गज एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI में एक बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी ने बताया कि वह लगभग 100 अरब डॉलर (लगभग 8,800 अरब रुपये) तक का निवेश करेगी। इसका मकसद OpenAI के आने वाले AI मॉडलों को ट्रेन करने और सुपर इंटेलिजेंस के विकास को तेज करना है। दोनों कंपनियां मिलकर नई पीढ़ी की AI तकनीक को मजबूत बनाने और बड़े स्तर पर नई सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही हैं।

निवेश निवेश और साझेदारी का ढांचा इस समझौते के तहत 2026 की दूसरी छमाही में काम के पहले चरण की शुरुआत होगी। इसके लिए एनवीडिया वेरा रुबिन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। OpenAI की AI फैक्ट्री विस्तार योजना के लिए एनवीडिया को प्रमुख रणनीतिक कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग भागीदार चुना गया है। दोनों कंपनियां अपने रोडमैप को मिलाकर काम करेंगी, ताकि OpenAI के मॉडल और सॉफ्टवेयर एनवीडिया के हार्डवेयर और तकनीक से बेहतर ढंग से जुड़ सकें।

लाभ एनवीडिया को मिलने वाले फायदे OpenAI के साथ हुई यह साझेदारी एनवीडिया को कई बड़े लाभ देगी। कंपनी 10 गीगावाट तक की कंप्यूटिंग क्षमता तैयार करेगी, जिससे उसका AI हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में दबदबा और बढ़ेगा। यह निवेश एनवीडिया को विश्व का प्रमुख AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता बनने का अवसर देगा। इसके साथ ही, OpenAI के साथ गहरा जुड़ाव कंपनी को आने वाले समय में नई तकनीक और व्यावसायिक लाभ हासिल करने में मदद करेगा।