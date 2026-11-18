बुधवार (18 नवंबर) को बिटकॉइन 64,400 डॉलर (करीब 61 लाख रुपये) के स्तर पर पहुंच गया। इस उछाल की एक बड़ी वजह एनवीडिया की जबरदस्त कमाई रही।

कंपनी ने 115.8 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) का राजस्व दर्ज किया, जो वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इस खबर ने टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो दोनों ही बाजारों को सहारा दिया।

यहां तक कि लगातार 7 सत्रों में बाहर हुई पूंजी के बाद बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में भी नए पैसे का प्रवाह देखने को मिला।