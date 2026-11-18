एनवीडिया के धमाकेदार नतीजों से बिटकॉइन 64,400 डॉलर पर उछला
बुधवार (18 नवंबर) को बिटकॉइन 64,400 डॉलर (करीब 61 लाख रुपये) के स्तर पर पहुंच गया। इस उछाल की एक बड़ी वजह एनवीडिया की जबरदस्त कमाई रही।
कंपनी ने 115.8 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) का राजस्व दर्ज किया, जो वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इस खबर ने टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो दोनों ही बाजारों को सहारा दिया।
यहां तक कि लगातार 7 सत्रों में बाहर हुई पूंजी के बाद बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में भी नए पैसे का प्रवाह देखने को मिला।
चिंताओं के बीच बिटकॉइन 12.7 फीसदी नीचे
इस तेजी के बावजूद सप्ताहभर में बिटकॉइन में 12.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में तरलता की कमी और निवेशकों की सावधानी इसके मुख्य कारण हैं।
फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका भी बिटकॉइन के साथ-साथ इथेरियम जैसे दूसरे कॉइन पर दबाव बना रही है। फिलहाल, सभी की नजरें फेड के आने वाले फैसलों और ETF में निवेश के उतार-चढ़ाव पर टिकी हैं, ताकि आगे की चाल का अंदाजा लगाया जा सके।