एनवीडिया ने AI का उपयोग आसान बनाने के लिए पेश किया राजस्व शेयरिंग मॉडल

टीमों का ध्यान केवल AI टूल्स बनाने पर होगा

इस मॉडल की एक अहम बात एनवीडिया की DSX AI फैक्ट्रियां हैं, जिनकी मदद से स्टार्टअप्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करना काफी आसान हो गया है। फर्मस टेक्नोलॉजीज जैसे साझेदार इसमें एनवीडिया के साथ काम कर रहे हैं।

क्रेस ने बताया कि इस सिस्टम से कंपनियों को जगह ढूंढने या हार्डवेयर स्थापित करने जैसी बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है।

अब टीमें अपना पूरा ध्यान नए AI टूल्स बनाने पर लगा सकती हैं। इसका मकसद यह है कि सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, ताकि बिना किसी बड़े शुरुआती निवेश के ज्यादा से ज्यादा लोग नई खोज कर सकें।