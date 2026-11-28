एनवीडिया के चिप आपूर्ति राेकने से OpenAI-मेटा के बड़े प्रोजेक्ट्स पर संकट
एनवीडिया ने हाल ही में डेल और सुपर माइक्रो कंप्यूटर को मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में सर्वर भेजना बंद करने का निर्देश दिया है।
यह कदम अमेरिका के नए निर्यात नियमों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने एक ऐसे बचाव के रास्ते को बंद कर दिया था, जिससे चीनी कंपनियां दक्षिण पूर्व एशियाई डाटा सेंटर के जरिए कंपनी चिप तक पहुंच बना रही थीं।
दरअसल, यह सब इसलिए किया जा रहा है, ताकि एनवीडिया यह सुनिश्चित कर सके कि वह नए नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फंसी टेक
शिपमेंट रुकने से क्लाउड प्रोवाइडर के साथ OpenAI और मेटा से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी देरी या फंडिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
यह फैसला दिखाता है कि कैसे वैश्विक टेक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फंस रही है। अब दक्षिण पूर्व एशिया में एनवीडिया चिप्स पर निर्भर कंपनियां अपने अगले कदम के बारे में सोच रही हैं।