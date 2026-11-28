एनवीडिया ने हाल ही में डेल और सुपर माइक्रो कंप्यूटर को मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में सर्वर भेजना बंद करने का निर्देश दिया है।

यह कदम अमेरिका के नए निर्यात नियमों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने एक ऐसे बचाव के रास्ते को बंद कर दिया था, जिससे चीनी कंपनियां दक्षिण पूर्व एशियाई डाटा सेंटर के जरिए कंपनी चिप तक पहुंच बना रही थीं।

दरअसल, यह सब इसलिए किया जा रहा है, ताकि एनवीडिया यह सुनिश्चित कर सके कि वह नए नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है।