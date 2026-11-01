एनवीडिया CEO की अमेरिका से इमिग्रेशन नियमों में ढील देने की गुहार

हुआंग की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब नई नीतियों की वजह से टेक कंपनियों के लिए दुनियाभर के टैलेंट को भर्ती करना और मुश्किल हो गया है।

उन्होंने ताइवान से अमेरिका आने के अपने सफर का जिक्र करते हुए कहा कि इमिग्रेशन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। उनका विश्वास है कि संतुलित और कानूनी इमिग्रेशन ही उसको रचनात्मक बनाए रखने और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे रखने के लिए बेहद जरूरी है।