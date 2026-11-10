एनवीडिया CEO जेन्सेन हुआंग ने अफेयर विवाद सामने आने से पहले हायर किया था PR फर्म

अक्टूबर, 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया था कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद एनवीडिया के चिप चीन पहुंच रहे हैं।

इसमें मेगास्पीड का नाम आया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसने करीब 2 अरब डॉलर के एनवीडिया चिप खरीदे थे। इसके बाद कंपनी से जुड़े मीडिया सवालों में हेलर को शामिल किया गया।

अब एनवीडिया निदेशक मंडल जांच कर रहा है कि हुआंग किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना तो नहीं बने।