जेनसेन हुआंग के अफेयर की जांच कर रही FBI

एनवीडिया CEO जेनसेन हुआंग के अफेयर की जांच कर रही FBI, ट्रंप ने दी जानकारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:06 am Nov 10, 202609:06 am

क्या है खबर?

अमेरिका में एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग से जुड़ा विवाद अब जांच के दायरे में आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (9 नवंबर) को कहा कि संघीय जांच ब्यूरो (FBI) इस मामले की पड़ताल कर रही है। उन्होंने हुआंग का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि CEO को महिला के कथित जासूसी संबंधों की जानकारी नहीं थी। ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने खुद हुआंग से बातचीत की है और उन्हें एक सम्मानित कारोबारी मानते हैं।