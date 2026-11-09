एनवीडिया CEO ने कथित चीनी जासूस के साथ प्रेम संबंध स्वीकार किए, कंपनी ने जांच शुरू की

एनवीडिया के निदेशक मंडल ने कहा कि वे हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर एक स्वतंत्र जांच शुरू कर रहे हैं।

कंपनी ने कहा, "स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति, बाहरी स्वतंत्र वकीलों की सहायता से जांच की निगरानी करेगी। बोर्ड अमेरिकी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जो एनवीडिया और उसके शेयरधारकों के हितों के लिए सर्वोपरि है। हालांकि, बोर्ड के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया के रहस्यों से समझौता हुआ है।"