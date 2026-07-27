एनवीडिया AI डाटा सेंटर के इस्तेमाल में कर सकती है OpenAI की सहायता
एनवीडिया जल्द ही OpenAI को ओहियो में बन रहे एक बड़े नए डाटा सेंटर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इस डाटा सेंटर को सॉफ्टबैंक बना रहा है और इसके 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है।
यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, जिसकी लागत 500 अरब डॉलर (करीब 48,000 अरब रुपये) है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की अगली जनरेशन को पावर देने के लिए बनाया गया है, ताकि सभी स्मार्ट टूल्स और ऐप्स के लिए पर्याप्त कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध हो सके।
करीब 24,000 अरब रुपये का सहयोग देने की योजना
एनवीडिया इस समझौते के लिए 250 अरब डॉलर (करीब 24,000 अरब रुपये) तक का निवेश कर सकती है, जिससे सॉफ्टबैंक को दुनिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर्स में से एक के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी।
यह कंपनी की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह दुनियाभर में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहा है।
इसमें OpenAI की चिप खरीद के लिए पैसा देना, नेवर और SK ग्रुप जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी करना भी शामिल हो सकता है।
कुछ विशेषज्ञों को इन भारी खर्चों की चिंता है, लेकिन एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने साफ किया है कि ये निवेश उनके कारोबार को और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।