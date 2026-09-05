एनस्केल IPO से पहले जुटाएगा 3.5 अरब डॉलर, एनवीडिया भी लगाएगी दांव

एनस्केल की इस बड़ी कामयाबी के पीछे भारी निवेशों का अहम योगदान रहा है। इसी साल कंपनी ने 1.1 अरब डॉलर (लगभग 100 अरब रुपये) का एक रिकॉर्ड तोड़ सीरीज B फंडिंग राउंड पूरा किया था।

इस राउंड में एकर ने अगुवाई की थी, जिसमें एनवीडिया भी शामिल हुआ। इसे यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा सीरीज B राउंड बताया गया था।

इससे पहले, 2024 के आखिर में भी कंपनी ने 15.50 करोड़ डॉलर (लगभग 1,470 करोड़ रुपये) जुटाए थे। एनस्केल ने एंथ्रोपिक के साथ 45 अरब डॉलर (लगभग 4,275 अरब रुपये) का एक बहुत बड़ा सौदा भी पक्का किया है।

'द इंफॉर्मेशन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने ग्राहकों के साथ हुए लीज समझौतों के आधार पर 103 अरब डॉलर (लगभग 9,785 अरब रुपये) के राजस्व का अनुमान लगाया है।