NSE दाखिल करेगी 15-16 जून को SEBI में IPO का आवेदन 

मूल्यांकन 5 लाख करोड़ से ज्यादा

यह IPO करीब 10 सालों से रुका हुआ था, जिसकी मुख्य वजह कानूनी अड़चनें रही हैं। अब जब सभी अड़चनें दूर हो गई हैं तो यह भारत के सबसे बड़े IPO में से एक होगा।

NSE का मूल्यांकन 5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इसके पास कई बड़े शेयरधारक हैं। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो करीब 10.72 फीसदी है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसे बड़े बैंक भी इसके शेयरधारक हैं। इसके अलावा, टेमासेक की कंपनी अरांडा इन्वेस्टमेंट्स और कनाडा पेंशन प्लान इंवेस्टमेंट बोर्ड जैसे बड़े विदेशी निवेशक भी इसमें शामिल हैं। भारत के शेयर बाजार के लिए यह IPO एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ साबित होगा।