NSE के IPO में बोली लगाने का आज अंतिम मौका, GPM में आई गिरावट

इस IPO ने सभी तरह के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बड़ी संस्थागत कंपनियों ने अपने कोटे से लगभग 1.59 गुना ज्यादा शेयर खरीद लिए, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों ने 1.89 गुना अधिक निवेश किया। दूसरी तरफ, खुदरा निवेशकों ने अपने हिस्से का लगभग 81 फीसदी हिस्सा पा लिया।

IPO लॉन्च से पहले ही NSE ने एंकर निवेशकों से 6,746.18 करोड़ रुपये जुटा लिए थे। यह आंकड़ा दिखाता है कि इस लिस्टिंग को लेकर बाजार में कितना भरोसा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि शेयरों का बंटवारा कैसे होगा और शेयर बाजार में आने के बाद NSE कैसा प्रदर्शन करता है?