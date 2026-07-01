पिछले महीने 22.72 अरब लोगों ने UPI से किया भुगतान, मई की तुलना में थोड़ी गिरावट

लेन-देन की मात्रा में सालाना 23 फीसदी की बढ़त

जून में थोड़ी गिरावट के बाद भी UPI का दबदबा अब भी जारी है। पिछले साल इसी महीने के मुकाबले इस बार लेन-देन की संख्या 23 फीसदी बढ़ी है और इनका कुल मूल्य भी 20 फीसदी ज्यादा रहा है।

मई की ऐप रैंकिंग पर नजर डालें तो फोनपे पहले नंबर पर रहा। इसने लगभग आधे UPI भुगतान (46 फीसदी) संभाले। गूगल पे करीब एक तिहाई (33 फीसदी) हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि पेटीएम का हिस्सा लगभग 8 फीसदी रहा।