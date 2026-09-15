नोवो नॉर्डिस्क की पैकेजिंग पर दिखेगा नोवो ब्रांड नाम
ओजेम्पिक और वेगोवी जैसी मशहूर वजन घटाने वाली दवाएं बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का ब्रांड नाम अब नोवो कर दिया गया है।
कंपनी का यह कदम ब्रांड को वर्तमान में तेज-तर्रार और ग्राहक-केंद्रित दुनिया में ज्यादा आकर्षक बनाने और उपभोक्ताओं से बेहतर जुड़ाव बनाने के लिए उठाया गया है।
कानूनी तौर पर यह अभी भी नोवो नॉर्डिस्क ही रहेगा, लेकिन अपने उत्पादों की पैकेजिंग पर अब नोवो नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।
अमेरिका में पेश की वेगोवी टैबलेट
नए नाम के साथ कंपनी ने एक नए डिजाइन वाला बैल का लोगो भी पेश किया है और पैकेजिंग में भी कई बदलाव किए हैं। इसे अपनी दवा की अलमारी के लिए एक नया और ज्यादा आकर्षक लुक मान सकते हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) माइक दोसदर का कहना है कि नाम और पहचान में यह बदलाव कंपनी के खुद को नए सिरे से पेश करने की कोशिश का हिस्सा है।
नोवो केवल पुरानी सफल चीजों पर ही निर्भर नहीं है। उसने इस साल जनवरी में अमेरिका में वेगोवी का एक नया टैबलेट फॉर्म भी जारी किया है।
कंपनी उन लोगों से मिल रही प्रतिक्रियाओं पर भी खास ध्यान दे रही है, जो इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के वजन प्रबंधन के लिए कर रहे हैं, न कि केवल उन मरीजों के लिए, जिन्हें कोई चिकित्सीय स्थिति है।