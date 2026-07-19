अमेरिकी अर्थशास्त्री नूरियल रूबिनी ने AI को लेकर दी चेतावनी

रूबिनी मानते हैं कि AI जल्द ही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) का रूप ले लेगा, यानि और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा।

इससे दुनियाभर में आर्थिक विकास को बहुत तेजी मिलेगी, लेकिन इसका फायदा सिर्फ कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों या गिने-चुने अमीर लोगों तक ही सीमित न रहे।

इसके लिए वे अमीरों पर टैक्स लगाने या बड़ी तकनीकी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी रखने का सुझाव देते हैं। उन्होंने OpenAI के उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया, जिसमें सरकार को 5 फीसदी हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी। इसे वे मुनाफे को ज्यादा बराबरी से बांटने की दिशा में एक अच्छा कदम मानते हैं।