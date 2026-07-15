नोमुरा ने भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा काे लेकर दी चेतावनी

नोमुरा ने भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब अल-मंडब जैसे बड़े समुद्री मार्गों पर गंभीर रुकावटें आ रही हैं।

जून में देश का आधे से ज्यादा तेल रूस से आया था और इसमें से लगभग पूरा तेल बाब अल-मंडब और जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।

यह दोनों ही ऐसे रास्ते हैं, जहां अब रुकावटों का डर है। अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी के कारण होर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं।