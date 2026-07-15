नोमुरा ने भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा काे लेकर दी चेतावनी
नोमुरा ने भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब अल-मंडब जैसे बड़े समुद्री मार्गों पर गंभीर रुकावटें आ रही हैं।
जून में देश का आधे से ज्यादा तेल रूस से आया था और इसमें से लगभग पूरा तेल बाब अल-मंडब और जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
यह दोनों ही ऐसे रास्ते हैं, जहां अब रुकावटों का डर है। अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी के कारण होर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं।
महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल
बाब अल-मंडब पर हौथी विद्रोहियों के हमलों का डर भी इस अनिश्चितता को बढ़ा रहा है। सिर्फ 2 दिनों में कच्चे तेल के दाम करीब 10 फीसदी बढ़ गए हैं क्योंकि जहाज अब अफ्रीका के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर जा रहे हैं, इससे भारतीय रिफाइनरियों की लागत बढ़ सकती है और उन्हें मिलने वाली छूट कम हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि अगर, हालात जल्द शांत नहीं हुए तो पेट्रोल-डीजल और महंगा हो सकता है।