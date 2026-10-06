नोमुरा ने नायका के शेयर की खरीदें रेटिंग रखी बरकरार, जानिए क्या है वजह
नोमुरा ने नायका पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है। कंपनी ने ब्यूटी और पर्सनल केयर (BPC) सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ का हवाला दिया है।
नोमुरा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में BPC का कुल बिक्री मूल्य (NSV) और कुल राजस्व वृद्धि 20 फीसदी से ज्यादा रहेगी। यह आंकड़ा खास तौर पर उनका ध्यान खींच रहा है।
नायका ने बढ़ाए अपने स्टोर्स
नायका ने हाल ही में 14 नए स्टोर खोले हैं, जिसके बाद अब उसके कुल स्टोर्स की संख्या 338 हो गई है। खास बात यह है कि उसके पुराने स्टोर्स में भी बिक्री बढ़ रही है।
नोमुरा ने आगे के लिए भी बड़ी उम्मीदें जताई हैं। उनका अनुमान है कि फैशन सेगमेंट की बिक्री में करीब 50 फीसदी का उछाल आ सकता है। ऐसा नए ब्रांड्स और नए ग्राहकों के जुड़ने से होगा।
नायका की नाइकी के साथ साझेदारी को भी शुरुआती सफलता मिली है। इसकी वजह खासकर नए और खास उत्पाद बताए जा रहे हैं। मौजूदा मूल्यांकन पर नोमुरा को लगता है कि कंपनी भविष्य के लिए एक बहुत फायदेमंद सौदा है।