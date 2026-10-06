नोमुरा ने नायका के शेयर की खरीदें रेटिंग रखी बरकरार, जानिए क्या है वजह

नायका ने हाल ही में 14 नए स्टोर खोले हैं, जिसके बाद अब उसके कुल स्टोर्स की संख्या 338 हो गई है। खास बात यह है कि उसके पुराने स्टोर्स में भी बिक्री बढ़ रही है।

नोमुरा ने आगे के लिए भी बड़ी उम्मीदें जताई हैं। उनका अनुमान है कि फैशन सेगमेंट की बिक्री में करीब 50 फीसदी का उछाल आ सकता है। ऐसा नए ब्रांड्स और नए ग्राहकों के जुड़ने से होगा।

नायका की नाइकी के साथ साझेदारी को भी शुरुआती सफलता मिली है। इसकी वजह खासकर नए और खास उत्पाद बताए जा रहे हैं। मौजूदा मूल्यांकन पर नोमुरा को लगता है कि कंपनी भविष्य के लिए एक बहुत फायदेमंद सौदा है।