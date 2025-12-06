मेटा ने AI डिवाइस बनाने वाली लिमिटलेस का अधिग्रहण किया है

मेटा ने AI स्टार्टअप लिमिटलेस का किया अधिग्रहण, हार्डवेयर डिवाइस बनाने में आएगी तेजी

क्या है खबर?

फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप लिमिटलेस का अधिग्रहण कर लिया है, जिसे पहले रिवाइंड के नाम से भी जाना जाता था। आपकी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए AI-संचालित पेंडेंट बनाने वाली इस कंपनी का कहना है कि वह अब अपने हार्डवेयर डिवाइस नहीं बेचेगी और अपने मौजूदा ग्राहकों को एक साल तक सपोर्ट देती रहेगी। ग्राहकों को अब सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं देना होगा और उन्हें फिलहाल अनलिमिटेड प्लान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।