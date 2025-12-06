LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / मेटा ने AI स्टार्टअप लिमिटलेस का किया अधिग्रहण, हार्डवेयर डिवाइस बनाने में आएगी तेजी 
मेटा ने AI स्टार्टअप लिमिटलेस का किया अधिग्रहण, हार्डवेयर डिवाइस बनाने में आएगी तेजी 
मेटा ने AI डिवाइस बनाने वाली लिमिटलेस का अधिग्रहण किया है

मेटा ने AI स्टार्टअप लिमिटलेस का किया अधिग्रहण, हार्डवेयर डिवाइस बनाने में आएगी तेजी 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 06, 2025
12:30 pm
क्या है खबर?

फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप लिमिटलेस का अधिग्रहण कर लिया है, जिसे पहले रिवाइंड के नाम से भी जाना जाता था। आपकी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए AI-संचालित पेंडेंट बनाने वाली इस कंपनी का कहना है कि वह अब अपने हार्डवेयर डिवाइस नहीं बेचेगी और अपने मौजूदा ग्राहकों को एक साल तक सपोर्ट देती रहेगी। ग्राहकों को अब सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं देना होगा और उन्हें फिलहाल अनलिमिटेड प्लान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

पेंडेंट

कंपनी ने बनाया था बातचीत रिकॉर्ड करने वाला पेंडेंट

ब्रेट बेजेक और ऑप्टिमाइजली के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डैन सिरोकर द्वारा स्थापित इस स्टार्टअप ने पिछले साल AI डिवाइस निर्माता बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसने अपना लिमिटलेस पेंडेंट 99 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) में उपलब्ध कराया। यह वियरेबल आपकी शर्ट से वायरलेस माइक की तरह जुड़ सकता है या नेकलेस की तरह पहना जा सकता है। यह डिवाइस बाजार में उपलब्ध कई AI हार्डवेयर डिवाइसेज में से एक है।

कारण 

इस कारण मेटा से मिलाया हाथ 

लिमिटलेस के अनुसार, कंपनी मेटा के सभी के लिए व्यक्तिगत सुपरइंटेलिजेंस लाने के दृष्टिकोण से सहमत है, जिसमें AI-सक्षम वियरेबल्स का निर्माण भी शामिल है। कंपनी ने संकेत दिया कि बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उसके लिए मुकाबला करना मुश्किल बना दिया है, खासकर जब OpenAI और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने हार्डवेयर डिवाइस विकसित कर रही हैं। मेटा ने टेकक्रंच को बताया, "लिमिटलेस हमारे साथ जुड़कर AI-सक्षम वियरेबल्स बनाने के काम को तेज करने में मदद करेगी।"

Advertisement