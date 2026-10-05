नित्याज जेम्स के जारी शेयरों से ज्यादा के लिए लगी बोली

आम निवेशकों ने इस IPO में अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई। कुल मिलाकर बाजार में पेश किए गए 1.44 करोड़ शेयरों के मुकाबले 1.56 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लगाई गईं।

ग्रे मार्केट में भी इसके शेयर थोड़े प्रीमियम पर थे, जो एक सकारात्मक संकेत था। IPO से जुटाए गए ज्यादातर पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने रोजमर्रा के कामकाज में करेगी।

गुजरात की यह कंपनी हीरों से जड़े सोने के गहने बनाती है और इन पैसों से नित्याज अपने कारोबार को बढ़ाएगी। इसमें उसकी सहायक कंपनी आयानी डायमंड्स एंड ज्वैलरी भी शामिल है।

शेयरों का आवंटन 6 अक्टूबर को होने की उम्मीद है और इनकी शेयर बाजार में खरीद-बिक्री 8 अक्टूबर से शुरू होगी।